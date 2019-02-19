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Чрезвычайное положение в США: с Трампом судятся 16 штатов

Решение президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой вызвало волну негодования по всей стране.

Дональд Трамп

Коалиция из 16 штатов США подала в суд Северного округа Калифорнии иск против Дональда Трампа, сообщает BBC.

По словам генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерра, иск против президента не позволит ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков.

В Конгрессе США уже заявили, что проведут расследование относительно законности введения чрезвычайного положения в стране.

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С помощью чрезвычайного положения Трамп планирует собрать около $8 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images

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