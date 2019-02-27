Нет – Трампу. С такими лозунгами проходят митинги по всей стране. В США люди протестуют против чрезвычайного положения, который ввел президент, чтобы построить стену с Мексикой.

Акции проходят как в столице Вашингтоне, так и на границе в штатах Техас и Аризона. Люди считают политику Трампа дискриминационной к мигрантам.

В суде дает показания один из ближайших соратников и личный друг Трампа – Роджер Стоун. Его обвиняют в незаконном сборе и распространении информации во время предвыборной компании.

Другой соратник и руководитель предвыборного штаба Трампа – Пол Манафорт уже ждет приговор. Сторона обвинения просит дать ему не менее 19 лет тюрьмы за мошенничество с финансами и ложные показания во время процесса.



Политтехнолог Януковича Манафорт и Трамп сотрудничали с россиянами, говорят эксперты, и теперь следствие должно выяснить насколько законными были такие действия.

Расследование о вмешательстве Кремля в выборы США уже завершено. Спецпрокурор Мюллер передать свой доклад генпрокурору, а уже он представит его Конгрессу.

Если будет доказано, что Трамп напрямую сотрудничал с Москвой – демократы уже заявили, что будут инициировать процедуру импичмента, а пока 16 штатов добиваются в суде отмены чрезвычайного положения.

Вопрос строительства стены для нации не является чрезвычайной ситуацией. Трамп просто прикрывается этим указом, чтобы продвигать свои идеи. Это политическая игра.

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В этом году в оборонном бюджете США заложена сумма в 250 миллионов долларов на военную помощь для Украины. Учитывая сколько стоит современное оружие, кажется, это немного, но эксперты отмечают совсем другой аспект – это на 50 миллионов больше, чем годом ранее и здесь важна тенденция и последовательность американской политики в поддержании Украины в войне с Россией.

После принятия ряда дополнительных законов и поправок – помощь украинской армии значительно увеличилась – теперь это почти 700 миллионов долларов.

К слову, боевой корабль Tulsa класса Independence стал частью военно-морских сил США.