В 1960-х годах молодая и маленькая страна Израиль отмечала 12 годовщину независимости. Юные и милые девушки неуверенно держат винтовки в руках и пока неуклюже преодолевают препятствия. Но в 2019 году уже совсем другая картина. Четкие, слаженные движения и абсолютное равенство с мужчинами. В ЦАХАЛе, так сокращенно называют армию обороны Израиля, долго искореняли предвзятое отношение к женщинам.

Они управляют танками, самолетами и кораблями. Служат в пехоте и сидят со снайперскими винтовками в засадах. Занимают должности и имеют те же звания, что и мужчины. К примеру сейчас в ЦАХАЛе есть несколько женщин – бригадных генералов. Мужчинам не всегда легко их беспрекословно слушаться.

Израиль размером с Киевскую область. Со всех сторон окружен врагами и постоянно воюет. Поэтому служить здесь должен каждый, кому исполнилось 18 лет, независимо от пола. В Израиле солдат больше чем просто солдат. Быть военным почетно, а того, кто не служил, не уважают и часто не берут на работу. В боевых подразделениях девушки служат так же как парни по 3 года, в небоевых – по 2.

Читайте: На границе с Израилем палестинцы напали на военных

Физически и психологически даже не все мужчины выдерживают, а тут 18-ти летние девушки. Возможно именно поэтому ЦАХАЛ пытается набирать как можно меньше женщин в боевые подразделения. Исключение – пехотный батальон Каракаллы. Это единственное боевое подразделение, где две трети личного состава – девушки. Этот женский спецназ охраняет южные границы Израиля. И постоянно имеет дело с контрабандистами, нелегалами и наркокурьерами. Что это не женское дело, может показаться только на первый взгляд. Но только не в Израиле.

У 18-летних, как ни крути, армия часто не на первом месте. Период романтики, разбитых сердец и свиданий никто не отменял. Но каким бы ни был хорошим парень, девушки-солдаты больше времени проводят с другим любимым – автоматом М-16. В Израиле прийти на свидание с оружием – обычное дело.

Красота – страшная сила. Во всех смыслах доказывают девушки ЦАХАЛа. Они готовы дать отпор врагу, но говорят, что в любом случае не хотят соревноваться с мужчинами. Просто готовы защищать страну наравне с ними.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как женщины отпраздновали 8 марта на войне.