У 1960-х роках молода і маленька країна Ізраїль відзначала 12 річницю незалежності. Юні та милі дівчата невпевнено тримають гвинтівки у руках і поки що незграбно долають перешкоди. Але у 2019 році вже зовсім інша картина. Чіткі, злагоджені рухи і абсолютна рівність з чоловіками. У ЦАХАЛі, так скорочено називають армію оборони Ізраїлю, довго викорінювали упереджене ставлення до жінок.

Вони керують танками, літаками та кораблями. Служать у піхоті та сидять зі снайперськими гвинтівками у засідках. Обіймають посади і мають ті ж звання, що і чоловіки. Приміром зараз в ЦАХАЛі є декілька жінок – бригадних генералів. Хлопцям не завжди легко їх беззаперечно слухатись.

Ізраїль розміром як Київська область. З усіх боків оточений ворогами і постійно воює. Тому служити тут зобов’язаний кожен, кому виповнилось 18 років, незалежно від статі. В Ізраїлі солдат більше ніж просто солдат. Бути військовим почесно, а того, хто не служив, не поважають і часто не беруть на роботу. У бойових підрозділах дівчата служать так само як хлопці по 3 роки, у небойових – по 2.

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Фізично та психологічно навіть не всі чоловіки витримують, а тут 18-ти річні дівчата. Можливо саме тому ЦАХАЛ намагається набирати якомога менше жінок у бойові підрозділи. Виняток – піхотний батальйон Каракаль. Це єдиний бойовий підрозділ, де дві третини особового складу – дівчата. Цей жіночий спецназ охороняє південні кордони Ізраїлю. І постійно має справу з контрабандистами, нелегалами та наркокур’єрами. Що це не жіноча справа, може здатись лише на перший погляд. Але тільки не в Ізраїлі.

У 18-річних, як не крути, армія часто не на першому місці. Період романтики, розбитих сердець та побачень ніхто не скасовував. Але яким би не був гарним хлопець, дівчата-солдати більше часу проводять з іншим коханим – автоматом М-16. В Ізраїлі прийти на побачення зі зброєю – звична справа.

Краса – страшна сила. В усіх сенсах доводять дівчата ЦАХАЛу. Вони готові дати відсіч ворогу, але кажуть, що в жодному разі не хочуть змагатись з чоловіками. Просто готові захищати країну на рівних з ними.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як жінки відсвяткували 8 березня на війні.