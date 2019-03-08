Встретили праздник на передовой: как женщины отпраздновали 8 марта на войне

В сегодняшний день 8 марта все украинские армейцы, военные мужчины приветствовали своих боевых сестер. Съемочная группа Фактов ICTV подготовила специальный сюжет о женщинах, которые встретили праздник на передовой.

Пограничница Наталья Свидянская работает на КПВВ Новотроицкое кинологом. Рассказывает – профессию выбирала сознательно. Неделю назад закончила профильный вуз. Она со своим боевым другом – собакой Дейком – здесь, на линии разграничения, уже 4 года.

У морского пехотинца Оксаны Хорват дома трое детей. Симпатичная блондиночка в штурмовом берете – пулеметчица. Ее задача – прикрытие ребят во время атак и обороны. Бывший бухгалтер, уже 2 года воюет на передовой. О своем решении не жалела ни одного дня. Хотя и признается, привыкнуть к здешним реалиям было очень трудно. Уверяет: разделения между женщинами и мужчинами на передовой нет.

Читайте: Поздравления звезд с 8 Марта

Юлия Паевская, с позывным Тайра известна даже далеко за пределами Украины и является действительно ангелом для спасенных ею ребят. Она – руководитель волонтерской медицинской службы эвакуации, а с недавних пор и военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время Майдана в 2014-м работала парамедиком. И с первых дней войны пошла на фронт.

В весенний праздник женщины на войне желают себе и всем, кто ждет своих мужчин дома – главного – победы и мира. Ведь именно поэтому они и шли на фронт.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие цветы дарят на 8 марта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.