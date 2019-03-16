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В Италии смерть свидетеля по делу Берлускони расследуют как убийство

В Италии от отравления радиоактивным веществом погибла марокканская модель Иман Фадил.

Італія

В Италии из-за отравления радиоактивным веществом погибла марокканская модель Иман Фадил, которая была свидетелем по делу экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони по проституции.

Смерть модели расследуют как убийство.

Фадил госпитализировали с жалобами на боли в желудке и незадолго до смерти она рассказывала знакомым, что ее отравили.

Результаты токсикологических тестов показали, что ее действительно отравили смесью радиоактивных веществ.

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По словам главного прокурора Милана Франческо Греко, в медицинской карточке модели также были найдены аномалии, по которым врачи не смогли определить патологию.

К слову, в Италии заявили, что хотят отменить санкции против РФ, поскольку считают их неэффективными.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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