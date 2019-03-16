В Італії від отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ.
В Італії через отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ, яка була свідком у справі екс-прем’єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі щодо проституції.
Смерть моделі розслідують як вбивство.
Фаділ госпіталізували з жалобами на болі у шлунку і незадовго до смерті вона розповідала знайомим, що її отруїли.
Результати токсикологічних тестів показали, що її дійсно отруїли сумішшю радіоактивних речовин.
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За словами головного прокурора Мілану Франческо Греко, у медичній картці моделі також було знайдено аномалії, за якими лікарі не змогли визначити патологію.
До слова, в Італії заявили, що хочуть скасувати санкції проти РФ, оскільки вважають їх неефективними.