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В Італії смерть свідка у справі Берлусконі розслідують як вбивство

В Італії від отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ.

Італія

В Італії через отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ, яка була свідком у справі екс-прем’єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі щодо проституції.

Смерть моделі розслідують як вбивство.

Фаділ госпіталізували з жалобами на болі у шлунку і незадовго до смерті вона розповідала знайомим, що її отруїли.

Результати токсикологічних тестів показали, що її дійсно отруїли сумішшю радіоактивних речовин.

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За словами головного прокурора Мілану Франческо Греко, у медичній картці моделі також було знайдено аномалії, за якими лікарі не змогли визначити патологію.

До слова, в Італії заявили, що хочуть скасувати санкції проти РФ, оскільки вважають їх неефективними.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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