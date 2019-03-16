В Італії від отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ.

В Італії через отруєння радіоактивною речовиною загинула марокканська модель Іман Фаділ, яка була свідком у справі екс-прем’єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі щодо проституції.

Смерть моделі розслідують як вбивство.

Фаділ госпіталізували з жалобами на болі у шлунку і незадовго до смерті вона розповідала знайомим, що її отруїли.

Результати токсикологічних тестів показали, що її дійсно отруїли сумішшю радіоактивних речовин.

Читайте: Берлусконі назвав Крим “найкрасивішою частиною” РФ

За словами головного прокурора Мілану Франческо Греко, у медичній картці моделі також було знайдено аномалії, за якими лікарі не змогли визначити патологію.

До слова, в Італії заявили, що хочуть скасувати санкції проти РФ, оскільки вважають їх неефективними.