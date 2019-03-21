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США должны признать Голанские высоты территорией Израиля – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Вашингтон признать Голанские высоты территорией Израиля.

США должны признать Голанские высоты территорией Израиля – Трамп

О признании суверенитет Израиля над Голанскими высотами глава Белого Дома Дональд Трамп написал в Twitter.

– После 52 лет пора США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет критически важное стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности, – отметил Трамп.

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Голанские высоты – это территория на Ближнем Востоке, которая с 1967 года находится под контролем Израиля. Однако ООН признает эту территорию частью Сирии.

Ранее Факты ICTV писали, что на Западном берегу реки Иордан трое палестинцев совершили наезд на военных Израиля.

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