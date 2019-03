О признании суверенитет Израиля над Голанскими высотами глава Белого Дома Дональд Трамп написал в Twitter.

– После 52 лет пора США полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет критически важное стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности, – отметил Трамп.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.