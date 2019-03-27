День Святого Патрика – особая дата для каждого ирландца. Они почитают небесного покровителя своей страны, благодаря которому на острове появилось христианство. Для Ирландии это не только религиозный, но и главный культурный праздник. Ведь через него ирландцы делятся своими традициями с миром.

Праздник в Дублине продолжается целых 5 дней и за последние годы превратился в фестиваль с грандиозным размахом. Ежегодно феерию посещают не менее полумиллиона зрителей. А в дни празднования стоимость аренды жилья в Дублине взлетает втрое.

Пройти по улицам города в День Святого Патрика почетно для любого ирландца. Поэтому руководство фестиваля тщательно выбирает участников, а различные компании и профсоюзы борются за право представлять себя на параде.

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День Святого Патрика отмечают не только ирландцы. Праздник уже давно стало международным. В его честь даже американский президент Дональд Трамп украсил свой костюм символом Ирландии – трилистником. В Бостоне провели огромный парад, а реку Чикаго традиционно покрасили в зеленый цвет. А в Великобритании на празднике были Принц Уильям с женой Кейт.

Парады и зрелища – неотъемлемые атрибуты космополитического праздника. Но чем дальше от ирландской столицы – тем больше традиций и меньше безумия. Многие ирландцы, проживающие за рубежом, специально возвращаются на остров, чтобы отметить национальный праздник на родине по древним кельтским традициям. По давней традиции в национальный праздник ограничения, связанные с постом, смягчаются и разрешается употреблять алкоголь. А маркетологи нередко изображают самого Патрика с бокалом пива.

После парада на улицах ирландской столицы – массовые гуляния. С песнями и танцами. А в пабах не протолкнуться. Для многих туристов и ирландской молодежи День Святого Патрика давно перестал быть религиозным праздником и окончательно превратился в развлечение. Поэтому в этот день для многих туристов главный покровитель не Святой Патрик, а обычный бармен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как отпраздновать День святого Патрика в Киеве.