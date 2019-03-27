PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

День Святого Патрика: как ирландцы готовились и отметили праздник

День Святого Патрика: как ирландцы готовились и отметили праздник

День Святого Патрика – особая дата для каждого ирландца. Они почитают небесного покровителя своей страны, благодаря которому на острове появилось христианство. Для Ирландии это не только религиозный, но и главный культурный праздник. Ведь через него ирландцы делятся своими традициями с миром.

Праздник в Дублине продолжается целых 5 дней и за последние годы превратился в фестиваль с грандиозным размахом. Ежегодно феерию посещают не менее полумиллиона зрителей. А в дни празднования стоимость аренды жилья в Дублине взлетает втрое.

Пройти по улицам города в День Святого Патрика почетно для любого ирландца. Поэтому руководство фестиваля тщательно выбирает участников, а различные компании и профсоюзы борются за право представлять себя на параде.

Читайте: Что надо знать о Дне святого Патрика – ТЕСТ

День Святого Патрика отмечают не только ирландцы. Праздник уже давно стало международным. В его честь даже американский президент Дональд Трамп украсил свой костюм символом Ирландии – трилистником. В Бостоне провели огромный парад, а реку Чикаго традиционно покрасили в зеленый цвет. А в Великобритании на празднике были Принц Уильям с женой Кейт.

Парады и зрелища – неотъемлемые атрибуты космополитического праздника. Но чем дальше от ирландской столицы – тем больше традиций и меньше безумия. Многие ирландцы, проживающие за рубежом, специально возвращаются на остров, чтобы отметить национальный праздник на родине по древним кельтским традициям. По давней традиции в национальный праздник ограничения, связанные с постом, смягчаются и разрешается употреблять алкоголь. А маркетологи нередко изображают самого Патрика с бокалом пива.

После парада на улицах ирландской столицы – массовые гуляния. С песнями и танцами. А в пабах не протолкнуться. Для многих туристов и ирландской молодежи День Святого Патрика давно перестал быть религиозным праздником и окончательно превратился в развлечение. Поэтому в этот день для многих туристов главный покровитель не Святой Патрик, а обычный бармен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как отпраздновать День святого Патрика в Киеве.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боксера обвинили в поддержке терроризма из-за выбора песни для выхода на ринг
Пиво рекой и танцы до утра! Что надо знать о Дне святого Патрика – ТЕСТ
Куда пойти на День святого Патрика в Киеве
День святого Патрика: Google представил праздничный дудл
День святого Патрика 2019: 5 ирландских пабов Киева
День святого Патрика 2019: когда и как праздновать
Когда празднуют День святого Патрика
Подставили ветку и выбрались: обезьяны в зоопарке устроили побег
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка