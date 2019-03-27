День Святого Патрика – особлива дата для кожного ірландця. Вони вшановують небесного покровителя своєї країни, завдяки якому на острові з’явилося християнство. Для Ірландії це не лише релігійне, але й головне культурне свято. Адже через нього ірландці діляться своїми традиціями зі світом.

Свято у Дубліні триває цілих 5 днів і за останні роки перетворилось на фестиваль із грандіозним розмахом. Щороку феєрію відвідують не менше півмільйона глядачів. А у дні святкування вартість оренди житла у Дубліні злітає втричі.

Пройти вулицями міста у День Святого Патріка почесно для будь-якого ірландця. Тому керівництво фестивалю ретельно обирає учасників, а різні компанії та профспілки змагаються за право представляти себе на параді.

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День Святого Патрика відзначають не лише ірландці. Свято вже давно стало міжнародним. На його честь навіть американський президент Дональд Трамп прикрасив свій костюм символом Ірландії – трилисником. У Бостоні провели величезний парад, а річку Чикаго традиційно пофарбували у зелений колір. А у Великобританії на святі були Принц Вільям разом із дружиною Кейт.

Паради і видовища – невід’ємні атрибути космополітичного свята. Але чим далі від ірландської столиці – тим більше традицій і менше божевілля. Чимало ірландців, які мешкають закордоном, спеціально повертаються на острів, щоб відзначити національне свято на батьківщині за стародавніми кельтськими традиціями. За давньою традицією в національне свято обмеження, пов’язані із постом, пом’якшуються і дозволяється вживати алкоголь. А маркетологи нерідко зображують самого Патрика із келихом пива.

Після параду на вулицях ірландської столиці – масове гуляння. З піснями і танцями. А у пабах не проштовхнутись. Для багатьох туристів та ірландської молоді День Святого Патрика давно перестав бути релігійним святом і остаточно перетворився на розвагу. Тому у цей день для багатьох туристів головний покровитель не Святий Патрик, а звичайний бармен.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як відсвяткувати День святого Патрика в Києві.