Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что необходимо значительно снизить налоги.

По итогам крупных национальных дебатов, где обсуждались протесты желтых жилетов, премьер-министр заявил, что надо снизить налоги во Франции.

– Дебаты четко показали, в каком направлении необходимо двигаться. Нам нужно снизить налоги и сделать это как можно быстрее, – сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Большие национальные дебаты стали форматом диалога между правительством Франции и общественностью, который запустили в января 2019 года в ответ на движение желтых жилетов.

Их целью было урегулирование ситуации с массовыми протестами в стране.

Первые масштабные акции начались В ноябре 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовало движение желтых жилетов, основную часть которого составляли недовольные автомобилисты.

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Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые должны быть в каждой французской машине.

Основной целью акций был протест против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился, охватив и другие аспекты внутренней политики, в частности экологию и миграцию.

Напомним, Факты ICTV разобрались, как начались протесты, чего требуют желтые жилеты, и что сейчас происходит в стране.