Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що необхідно значно знизити податки.

За підсумками великих національних дебатів, де обговорювали протести жовтих жилетів, прем’єр-міністр заявив, що треба знизити податки у Франції.

– Дебати чітко показали, в якому напрямку необхідно рухатися. Нам потрібно знизити податки й зробити це якомога швидше, – сказав прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп.

Великі національні дебати стали форматом діалогу між урядом Франції та громадськістю, який запустили у січні 2019 року у відповідь на рух жовтих жилетів.

Їх метою було врегулювання ситуації з масовими протестами в країні.

Перші масштабні акції розпочалися улистопаді 2018 року, вони були спрямовані проти підвищення цін на пальне. Акції організовував рух жовтих жилетів, основну частину якого становили незадоволені автомобілісти.

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Протестувальники надягали світловідбивні жилети жовтого кольору, що мають бути у кожній французькій автівці.

Основною метою акцій був протест проти планів щодо підвищення податку на бензин, проте з часом перелік претензій протестувальників значно розширився, охопивши й інші аспекти внутрішньої політики, зокрема екології та міграції.

Нагадаємо, Факти ICTV розібралися, як почалися протести, чого вимагають жовті жилети, і що зараз відбувається в країні.