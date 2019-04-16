Свої співчуття у зв’язку з пожежею у соборі Паризької Богоматері висловили лідери Німеччини, США, Великої Британії та інших країн.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері триває вже декілька годин. За цей час свої співчуття у зв’язку з жахливим інцидентом принесли лідери багатьох держав.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон написав:

– Собор Паризької Богоматері у вогні. Як всі наші співвітчизники, я відчуваю почуття великого смутку, коли бачу, як ця частина нас горить.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтримала екстрені служби і народ Франції.

– Я подумки сьогодні з народом Франції та екстреними службами, які ведуть боротьбу з жахливою пожежею у соборі Паризької Богоматері, – написала вона у Twitter.

США

Дональд Трамп зазначив, що все, що відбувається просто жахливо:

– Це частина нашої культури, це частина нашого життя, я був там. Немає іншого такого собору у світі, як цей. Це один з найбільших скарбів світу.

Болгарія

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов зазначив, що з жахом спостерігає, як вісім століть історії зникають перед очима.

– Мужності всім паризьким пожежним, які ввечері докладають всіх зусиль, щоб зберегти це багатство, – каже глава болгарського уряду.

Німеччина

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сповнена глибоким сумом у зв’язку з сумними подіями.

– Мені дуже шкода бачити символ Франції і нашої європейської культури у вогні. Думками ми з нашими французькими друзями, – сказала вона.

ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив підтримку французькому народу у зв’язку з пожежею у соборі.

– У жаху від фотографій, що надходять з Парижу, де вогнем охоплений собор Нотр-Дам де Парі – унікальний приклад світової спадщини, собор височів з 14 століття. Мої думки з народом і урядом Франції, – написав він у Twitter.

Ватикан

У Ватикані заявили, що моляться за пожежників, які роблять все можливе у цій драматичній ситуації.

– Святий престол шокований і глибоко засмучений жахливою новиною про пожежу, яка знищує храм Паризької Богоматері, який є символом християнства у Франції і в усьому світі. Ми висловлюємо свою солідарність і близькість католикам у Франції і жителям Парижа, – заявив прес-секретар Папи Римського.

Грузія

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що пильно спостерігає за жахливою пожежею.

– У ці хвилини Грузія стоїть поруч з народом Франції, – написала вона у Twitter.

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Нагадаємо, що собор Паризької Богоматері горить вже більше чотирьох годин, знищені дах, шпиль, дерев’яні конструкції.

Факти ICTV стежать за подіями навколо пожежі у Нотр-Дамі в онлайн-трансляції.