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Продолжается последний этап выборов в Европарламент

26 мая граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

Продолжается последний этап выборов в Европарламент

Европейские выборы являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Более 420 млн человек в странах ЕС имеют право избирать 751 члена парламента.

Избирательные участки открылись в 7.00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23.00 по местному времени. Последними закроются участки в Италии.

Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

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Первый агрегированный прогноз состава Европейского парламента можно ожидать вскоре после 21.15 по Киеву.

Напомним, выборы в Европарламент начались 23 мая и продлятся до 26 мая.

Источник: Deutsche Welle

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