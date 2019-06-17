У берегов Турции затонуло судно, на борту которого находились 40 мигрантов.
У берегов Турции недалеко от города Бодрум затонуло судно. На его борту находились около 40 нелегальных мигрантов.
Лодка затонула в районе, где глубина достигает 35 метров.
На место отправили два дополнительных корабля Береговой охраны, команду водолазов и вертолет.
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31 пассажира удалось спасти во время поисково-спасательной операции. Судьба еще девяти мигрантов остается неизвестной.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Венгрии затонул катер с туристами.
Источник: Береговая охрана Турции
Фото: Береговая охрана Турции
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