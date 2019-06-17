У берегов Турции затонуло судно, на борту которого находились 40 мигрантов.

У берегов Турции недалеко от города Бодрум затонуло судно. На его борту находились около 40 нелегальных мигрантов.

Лодка затонула в районе, где глубина достигает 35 метров.

На место отправили два дополнительных корабля Береговой охраны, команду водолазов и вертолет.

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31 пассажира удалось спасти во время поисково-спасательной операции. Судьба еще девяти мигрантов остается неизвестной.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Венгрии затонул катер с туристами.

Источник: Береговая охрана Турции

Фото: Береговая охрана Турции