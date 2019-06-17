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Факти / Світ

Біля берегів Туреччини затонуло судно з мігрантами

Біля берегів Туреччини затонуло судно, на борту якого перебували 40 мігрантів.

Біля берегів Туреччини затонуло судно з мігрантами

Біля берегів Туреччини неподалік від міста Бодрум затонуло судно. На його борту перебували близько 40 нелегальних мігрантів.

Човен затонув у районі, де глибина сягає 35 метрів.

На місце відрядили два додаткові кораблі Берегової охорони, команду водолазів та гелікоптер.

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31 пасажира вдалося врятувати під час пошуково-рятувальної операції. Доля ще дев’ятьох мігрантів залишається невідомою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Угорщині затонув катер з туристами.

Джерело: Берегова охорона Туреччини

Фото: Берегова охорона Туреччини

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