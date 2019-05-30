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Факты / Происшествия

В Венгрии затонул катер с туристами – есть погибшие

В Будапеште (Венгрия) на реке Дунай перевернулся катер с туристами.

Катер в Угорщині

В Будапеште (Венгрия) на реке Дунай в прогулочный катер с туристами врезалось другое судно, из-за чего он перевернулся и затонул. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.

Всего на катере находились 33 человека. Через час после катастрофы спасателям удалось найти 18 человек.

14 из них были в удовлетворительном состоянии, одного человека удалось реанимировать, еще трое погибли.

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По предварительной информации, на прогулочном катере находились туристы из Южной Кореи.

Пока неизвестно, были ли среди жертв граждане других стран.

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В Венгрии затонул катер с туристами – есть погибшие / 2 фотографии

К слову, в Японии мужчина напал с ножом на школьников, в результате чего пострадали 18 человек.

Фото: BBC (Скриншот)

Источник: ВВС

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