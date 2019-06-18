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Факти / Світ

Кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд – ООН

За прогнозами ООН, населення Землі до 2050 року може зрости до 9,7 млрд людей.

Кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд – ООН

ООН прогнозує збільшення кількості населення Африки на південь від Сахари до 2050 року.

Воно може сягнути  9,7 млрд осіб у порівнянні з 7,7 млрд, які є на сьогодні.

Організація у своїй доповіді зазначає, що на найближчі 30 років випадає піковий приріст населення, після чого темпи підуть на спад. В разі збереження поточної тенденції до 2100 року населення Землі досягне 10,8 млрд.

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Кількість населення у найближчі три десятиліття збільшуватиметься в Індії, Нігерії, Пакистані, Демократичній республіці Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипті і США.

Крім того, на думку дослідників, Індія обжене Китай за чисельністю населення приблизно в 2027 році. Очікується, що до цього часу там проживатимуть 1,491 млрд людей, в Китаї – 1,479 млрд осіб.

До слова, найчастіше максимальні темпи приросту населення спостерігаються в найбідніших країнах світу, що ускладнює завдання з  боротьбою з бідністю, нестачею харчування і нерівністю, а також щодо поліпшення освітньої сфери і охорони здоров’я.

Раніше Факти ICTV писали про те, що світу не вистачає 23 млн жінок.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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