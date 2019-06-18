За прогнозами ООН, населення Землі до 2050 року може зрости до 9,7 млрд людей.

ООН прогнозує збільшення кількості населення Африки на південь від Сахари до 2050 року.

Воно може сягнути 9,7 млрд осіб у порівнянні з 7,7 млрд, які є на сьогодні.

Організація у своїй доповіді зазначає, що на найближчі 30 років випадає піковий приріст населення, після чого темпи підуть на спад. В разі збереження поточної тенденції до 2100 року населення Землі досягне 10,8 млрд.

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Кількість населення у найближчі три десятиліття збільшуватиметься в Індії, Нігерії, Пакистані, Демократичній республіці Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипті і США.

Крім того, на думку дослідників, Індія обжене Китай за чисельністю населення приблизно в 2027 році. Очікується, що до цього часу там проживатимуть 1,491 млрд людей, в Китаї – 1,479 млрд осіб.

До слова, найчастіше максимальні темпи приросту населення спостерігаються в найбідніших країнах світу, що ускладнює завдання з боротьбою з бідністю, нестачею харчування і нерівністю, а також щодо поліпшення освітньої сфери і охорони здоров’я.

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