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Хочу поладить с РФ: Трамп подтвердил встречу с Путиным

Дональд Трамп подтвердил встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита G20.

Хочу поладить с РФ: Трамп подтвердил встречу с Путиным

Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Японии.

Президент подтвердил эти две встречи в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил, что хочет поладить и с Россией, и с Китаем. Также американский лидер выразил уверенность в том, что это случится.

Читайте: Трамп начал предвыборную кампанию

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Японии в городе Осака.

Напомним, Трамп заявил, что рассматривает возможное введение санкций против участников Северного потока-2.

Фото: Kremlin.ru

Источник: Интерфакс-Украина

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