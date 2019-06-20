Дональд Трамп подтвердил встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита G20.
Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Японии.
Президент подтвердил эти две встречи в интервью телеканалу Fox News.
При этом Трамп отметил, что хочет поладить и с Россией, и с Китаем. Также американский лидер выразил уверенность в том, что это случится.
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Саммит G20 состоится 28-29 июня в Японии в городе Осака.
Напомним, Трамп заявил, что рассматривает возможное введение санкций против участников Северного потока-2.
Фото: Kremlin.ru
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