PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Лидеры ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии

Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, во время которого лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Лидеры ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии

Саммит Европейского союза в Брюсселе, на котором должны были избрать главу Еврокомиссии, приостановили.

Соответствующее решение принял глава Европейского совета Дональд Туск.

Теперь он будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС.

Читайте: За аннексию Крыма: Еврокомиссия предложила продлить санкции против РФ

Восстановить заседание Европейского совета планируют позже, после завершения двусторонних переговоров.

К слову, новый глава Еврокомиссии должен заменить на своем посту Жана-Клода Юнкера.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда состоится саммит Украина-ЕС в Киеве.

Источник: Preben Aamann

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский в Брюсселе встретился с Кушнером – о чем говорили
С шутками и приподнятым настроением: как прошел первый зарубежный визит Зеленского
Зеленский: Украина в ЕС похоронит имперский проект РФ
Донбасс, НАТО и Саакашвили: 7 тезисов из интервью Зеленского в Брюсселе
Зеленский в Брюсселе: что значит первый зарубежный визит президента
Елена Зеленская рассказала, как проводит время в Брюсселе
Украина готова к переговорам с РФ – Зеленский
За аннексию Крыма: Еврокомиссия предложила продлить санкции против РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка