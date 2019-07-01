Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, во время которого лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Саммит Европейского союза в Брюсселе, на котором должны были избрать главу Еврокомиссии, приостановили.

Соответствующее решение принял глава Европейского совета Дональд Туск.

Теперь он будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС.

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Восстановить заседание Европейского совета планируют позже, после завершения двусторонних переговоров.

К слову, новый глава Еврокомиссии должен заменить на своем посту Жана-Клода Юнкера.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда состоится саммит Украина-ЕС в Киеве.

Источник: Preben Aamann