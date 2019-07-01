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Факти / Світ

Лідери ЄС не змогли обрати голову Єврокомісії

Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, під час якого лідери країн ЄС повинні були узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.

Лідери ЄС не змогли обрати голову Єврокомісії

Саміт Європейського союзу в Брюсселі, під час якого повинні були обрати голову Єврокомісії, призупинили.

Відповідне рішення прийняв голова Європейської ради Дональд Туск.

Тепер він організовуватиме двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС.

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Відновити засідання Європейської ради планують пізніше, після завершення двосторонніх переговорів.

До слова, новий голова Єврокомісії повинен замінити на своїй посаді Жана-Клода Юнкера.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли відбудеться саміт Україна-ЄС у Києві.

Джерело: Preben Aamann

Фото: Dreamstime

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