Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, під час якого лідери країн ЄС повинні були узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.
Саміт Європейського союзу в Брюсселі, під час якого повинні були обрати голову Єврокомісії, призупинили.
Відповідне рішення прийняв голова Європейської ради Дональд Туск.
Тепер він організовуватиме двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС.
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Відновити засідання Європейської ради планують пізніше, після завершення двосторонніх переговорів.
До слова, новий голова Єврокомісії повинен замінити на своїй посаді Жана-Клода Юнкера.
Раніше Факти ICTV писали про те, коли відбудеться саміт Україна-ЄС у Києві.
Джерело: Preben Aamann