Протесты в Москве продолжаются, не утихает и история в Гонконге. Что происходит в мире, к чему могут привести протесты в России и изменится ли политическая позиция российской власти – в материале Фактов ICTV.

Протесты в России продолжаются уже четыре недели. Каждую субботу активисты выходят на улицы, требуя справедливых выборов.

А попытки власти их остановить, организуя одновременно с митингами концерты и фестивали, не приводят к желаемому эффекту.

Что происходит?

В субботу, 10 августа, прошла уже четвертая волна массовых акций протеста. К Москве присоединилось еще несколько больших городов, в частности Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Митингующие выступают за честные и свободные местные выборы, поддерживая оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в гордуму Москвы.

На последнее мероприятие собралось более 50 тыс. человек, подсчитали местные организации.

– Отсутствие полной политической конкуренции в РФ, где все подчинено президентской вертикали, притупляет способность власти адекватно реагировать на те или иные процессы, – говорит политолог Олеся Яхно.

Она добавляет, если бы в гордуму Москвы зашло три-четыре оппозиционных кандидата, это бы не обрушило систему монопольной власти.

– В этом смысле чем больше ошибок будет делать власть, а непропорциональное применение силы – это ошибка, тем более активно будет реагировать общество.

Жестокие разгоны и задержания

Чрезвычайная жестокость правоохранителей, которые без разбора забирают и женщин, и несовершеннолетних, и стариков, пугает. А видео с их вопиюще несправедливым поведением распространяются по интернету.

На последнем митинге, а он был санкционирован, задержали 256 человек. И это не так уж и много.

20 июля на санкционированный митинг собралось 12 тыс. человек, из которых более 800 было задержано. 1400 задержанных насчитывали активисты уже через неделю – 27 июля. Несанкционированный с властями города митинг 3 августа обернулся поездкой в участок для 1 тыс. человек.

Причем часть из них – несовершеннолетние. Только на последней акции их было более 10.

Поддержка растет

Протестующих поддерживают лидеры мнений, музыканты и культурные деятели. Среди них – журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, группы IC3PEAK и Кровосток, певцы Oxxxymiron, Face, комик Даниил Поперечный и др.

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Они обращают внимание на силовые задержания активистов и призывают россиян не быть равнодушными.

Это только начало

Массовые митинги, которые проходят в России, находятся на стадии развития, считает политолог. Их функция – возможное формирование запроса общества на изменения, а не смена власти.

– Так в России не бывает – появляется оппозиция и становится властью. Как правило, в России другой вариант – формируется запрос на изменения и начинаются процессы в элитах, которые понимают, что надо менять. Система тогда начинает разрушаться изнутри, – объясняет Яхно.

Она прогнозирует – численность протестующих будет только расти. Люди уже показали, что, несмотря на угрозу быть избитыми или арестованными, они выходят на улицы.

Вопрос в том, как дальше будут разворачиваться события.

– Или протестный процесс приобретет формат политических требований, на которые согласится или не согласится власть, или это превратится в силовое противостояние, когда протестующие будут понимать, что нет смысла даже в политических требованиях, потому что их не выполнят.

Если будет продолжаться силовое противостояние, прогнозирует политолог, это может дойти до непризнания выборов в думу, если не будут зарегистрированы кандидаты.

– Это может быть долгосрочная история. Если зайдет в силовой формат, то этот процесс будет трудно остановить.

Причем ни сам Путин, ни федеральные каналы не реагируют на события, происходящие в столице. Во время последнего митинга, к примеру, президент РФ катался на мотоцикле на байк-шоу в оккупированном Крыму. А новостные программы основных каналов России вскользь упомянули “незначительные” акции протеста, не акцентируя на них внимание.

– Если Путин отреагирует – покажет, что это действительно проблема. Временно Россия может консервировать внутренние проблемы за счет поиска внешних псевдоврагов, но это не может продолжаться бесконечно, – заключает политолог.

Протесты в мире

Антиправительственные митинги и акции протеста за последние полгода охватили почти все материки мира. Несколько месяцев на улицах Франции ходили желтые жилеты, требуя справедливой социальной политики. И большую часть их требований власти пришлось выполнить. Они превратились в оппозицию, которая время от времени напоминает о себе на улицах Франции.

Президентский кризис в Венесуэле, который сопровождался сменой власти и многочисленными беспорядками в стране, продолжался почти полгода.

И наконец массовые акции почти одновременно с российскими проходят в Китае. Еще четыре месяца назад в Гонконге начались протесты против закона об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Численность митингов достигала миллионов человек. Закон об экстрадиции был отменен, однако акции переросли в несанкционированные антиправительственные митинги и продолжаются до сих пор.

События привели к транспортному коллапсу. 12 августа международный аэропорт Гонконга был вынужден отменить все вылеты из-за акций протеста, которые продолжаются в главном терминале четвертый день.

Против митингующих применяют слезоточивый газ, перцовые спреи, резиновые пули и дубинки, а они в свою очередь строят баррикады и укрепляют позиции.

Запрос общества на справедливость, желание защитить свои права – тенденция, которая все активнее распространяется по миру. В 2019 году народ отказывается признавать политическую диктатуру и монополию со стороны властей.

Лилия Ященко