В Гонконге прошла антиправительственная демонстрация, в которой приняли участие 1,7 млн человек.
Правительство Гонконга дало согласие на проведение акции протеста в парке Виктории 18 августа, однако активисты не придерживались ограничений.
Всего на антиправительственный протест вышли около 1,7 млн человек, в парке Виктории находилось около 128 тыс. человек.
Протест прошел мирно, правоохранительные органы не применяли силу к участникам акции.
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Указанный антиправительственный протест стал самым массовым в Гонконге.
К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин начал стягивать войска к границе с Гонконгом.
Источник: Hong Kong Free Press
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