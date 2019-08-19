В Гонконге прошла антиправительственная демонстрация, в которой приняли участие 1,7 млн человек.

Правительство Гонконга дало согласие на проведение акции протеста в парке Виктории 18 августа, однако активисты не придерживались ограничений.

Всего на антиправительственный протест вышли около 1,7 млн человек, в парке Виктории находилось около 128 тыс. человек.

Протест прошел мирно, правоохранительные органы не применяли силу к участникам акции.

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Указанный антиправительственный протест стал самым массовым в Гонконге.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин начал стягивать войска к границе с Гонконгом.

Источник: Hong Kong Free Press