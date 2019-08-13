В Гонконге продолжаются беспорядки, полиция начала задерживать активистов в аэропорту.

Протесты в Гонконге продолжаются. В аэропорту города полиция начала задерживать особо активных участников демонстраций. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов.

Там митингующие напали на полицейского, который смог отогнать толпу лишь после того, как достал пистолет.

Сообщается, что один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

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Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Причина демонстраций – намерение властей принять закон, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу, сейчас он снова открыл двери, однако 200 рейсов так и не были выполнены. С 9 по 12 августа полицейские арестовали 149 человек.