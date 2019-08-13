PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Гонконге: после нападения полиция применила слезоточивый газ

В Гонконге продолжаются беспорядки, полиция начала задерживать активистов в аэропорту.

Протесты в Гонконге: после нападения полиция применила слезоточивый газ

Протесты в Гонконге продолжаются. В аэропорту города полиция начала задерживать особо активных участников демонстраций. Правоохранители были вынуждены применить  слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов.

Там митингующие напали на полицейского, который смог отогнать толпу лишь после того, как достал пистолет.

Сообщается, что один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Читайте: Протесты в Гонконге: митингующие устроили транспортный коллапс

Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Причина демонстраций – намерение властей принять закон, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу, сейчас он снова открыл двери, однако 200 рейсов так и не были выполнены.  С 9 по 12 августа полицейские арестовали 149 человек. 

 

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Баррикады из тележек: протестующие в аэропорту Гонконга готовятся к столкновениям
Протесты в Гонконге: аэропорт возобновил работу, но отменили более 200 рейсов
Протесты в Гонконге: правоохранители арестовали 149 митингующих
Отменены все авиарейсы, полиция ловит протестующих: митинги в Гонконге
Баррикады на дорогах и отмена рейсов. Гонконг парализован из-за забастовки
В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ
Протесты в Гонконге: митингующие устроили транспортный коллапс
Вдохновленные Евромайданом: в Гонконге митингующие берут пример с Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка