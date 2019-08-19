У Гонконзі пройшла антиурядова демонстрація, в якій взяли участь 1,7 млн осіб.
Уряд Гонконгу дав згоду на проведення акції протесту в парку Вікторії 18 серпня, проте активісти не дотримувалися обмежень.
Всього на антиурядовий протест вийшло близько 1,7 млн осіб, в парку Вікторії знаходилося близько 128 тис. осіб.
Протест пройшов мирно, правоохоронні органи не застосовували силу до учасників акції.
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Зазначений антиурядовий протест став наймасовішим у Гонконзі.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Пекін почав стягувати війська до кордону з Гонконгом.
Джерело: Hong Kong Free Press
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