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Протести у Гонконзі: на акцію вийшли 1,7 млн осіб

У Гонконзі пройшла антиурядова демонстрація, в якій взяли участь 1,7 млн осіб.

Протести у Гонконзі

Уряд Гонконгу дав згоду на проведення акції протесту в парку Вікторії 18 серпня, проте активісти не дотримувалися обмежень.

Всього на антиурядовий протест вийшло близько 1,7 млн ​​осіб, в парку Вікторії знаходилося близько 128 тис. осіб.

Протест пройшов мирно, правоохоронні органи не застосовували силу до учасників акції.

Читайте: Протести у Гонконзі: після нападу поліція застосувала сльозогінний газ

Зазначений антиурядовий протест став наймасовішим у Гонконзі.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Пекін почав стягувати війська до кордону з Гонконгом.

Джерело: Hong Kong Free Press

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