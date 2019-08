Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на американскую разведку, сообщил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

– Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу, – заявил Трамп в Twitter.

Также он призвал все стороны проявлять спокойствие и выразил надежду на мирное разрешение ситуации.

Ранее китайские СМИ сообщали, что Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом.

Кроме того, Китай отказал в просьбе ВМС США о посещении кораблями порта Гонконга.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019