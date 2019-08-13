PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Китай стягивает армию к границе с Гонконгом – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин стягивает к границе с Гонконгом войска.

Китай стягивает армию к границе с Гонконгом – Трамп

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на американскую разведку, сообщил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

– Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перемещает военных к Гонконгу, – заявил Трамп в Twitter.

Также он призвал все стороны проявлять спокойствие и выразил надежду на мирное разрешение ситуации.

Читайте: Баррикады из тележек: протестующие в аэропорту Гонконга готовятся к столкновениям

Ранее китайские СМИ сообщали, что Пекин направляет бронетехнику в провинцию Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом.

Кроме того, Китай отказал в просьбе ВМС США о посещении кораблями порта Гонконга.

Напомним, в Гонконге продолжаются беспорядки, полиция начала задерживать активистов в аэропорту.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты в Гонконге: после нападения полиция применила слезоточивый газ
Баррикады из тележек: протестующие в аэропорту Гонконга готовятся к столкновениям
Протесты в Гонконге: аэропорт возобновил работу, но отменили более 200 рейсов
Протесты в Гонконге: правоохранители арестовали 149 митингующих
США сделали выводы – Трамп о взрыве под Архангельском
Отменены все авиарейсы, полиция ловит протестующих: митинги в Гонконге
Зеленский сможет договориться с Путиным – Трамп
Трамп ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка