Ресторан в польском городе Гдыня оказался в центре ксенофобского скандала из-за объявления о найме работников, в котором содержалось предостережение для украинцев.

Польський Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру из-за скандального объявления, размещенного в интернете одним из гдиньских ресторанов.

В объявлении написано, что заведение ищет поваров, но не принимает “никаких украинцев или им подобных”. Когда пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская, там ответили: Мы рады всем клиентам, однако недолюдкам – нет.

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

– Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения, – написал адвокат.

Bardzo szanuję takie małe, ale ważne gesty. I chciałbym (choć wiem że nadzieja matką głupich) żeby kiedyś czegoś takiego politycy władzy centralnej nauczyli się od samorządowców, takich jak prezydent @MiastoGdynia Wojciech Szczurek. https://t.co/JnTEanqlKq — Maciej Bąk (@MaciejBk1) August 21, 2019

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Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, “включительно с угрозами сжечь заведение”.

Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Болгарии автомобиль с украинскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина.