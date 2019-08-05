В одном из отелей Испании администрация возмутила украинских туристов, вывешенным в ресторане флагом РФ, высмеиванием и поддержкой российской агрессии в Украине.

В Испании в одном из отелей на побережье Коста-Дорада администрация возмутила украинских туристов своим поведением.

Началось все с того, что в ресторане отеля вывесили флаг России.

– На вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинцев, непосредственно пострадавших от агрессии РФ, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийств украинцев россиянами, – рассказал один из туристов Давид Пластер.

Украинцы попросили убрать флаг, чтобы семьи, в которых есть погибшие вследствие российской агрессии, не чувствовали дискомфорта.

Читайте: Как получить туристическую визу в США: документы, собеседование, стоимость

Впрочем, администратор оказался пылким сторонником политики РФ, так как в грубой форме отказал, добавив, что его позиция – это позиция всей Испании. К спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами, – рассказал Пластер.

Он добавил, что наиболее ярко пренебрежение к Украине продемонстрировали на развлекательном вечере у бассейна, когда аниматоры начали исполнять военные российские песни.

Украинские туристы попросили туроператора переселить их в другой отель. Им выставили штрафы за снятие брони.

Ранее Факты ICTV писали, что в Болгарии автомобиль с украинскими туристами попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина.