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Факты / Мир

Трамп 4 твитами обрушил фондовый рынок и цены на нефть

Президент США Дональд Трамп четырьмя твитами обвалил американские рынки на 1,5%.

Трамп 4 твитами обрушил фондовый рынок и цены на нефть

Дональд Трамп сделал в Twitter четыре поста и подорвал американский рынок.

Он обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности, а также потребовал от американских компаний искать альтернативу рынку КНР. Президент США пообещал ответить на новые пошлины Пекина.

– Нам не нужен Китай. Откровенно говоря, нам было бы намного лучше без них. Китай зарабатывал на Штатах и крал у нас год за годом, и этому необходимо положить конец, – говорится в одном из твитов.

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По состоянию на 19.05 индекс Dow Jones упал на 1,82% до 25774,78 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,95% до 2865,94 пункта, а технологический NASDAQ рухнул на 2,33% до 7805.49 пункта.

Котировки нефти также ускорили падение. Октябрьские фьючерсы на Brent продавали в Лондоне у $58,76 за баррель, что на $1,16 (1,94%) меньше уровня закрытия предыдущей сессии.

К слову, в начале августа цены на нефть Brent опустились до $58,77 за баррель.

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