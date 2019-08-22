Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает отмену предоставления американского гражданства для детей мигрантов.

В США готовят указ об отмене предоставления американского гражданства для детей мигрантов.

– Он (указ – Ред.) в разработке. Это (отмена гражданства по праву почвы – Ред.) случится, – заявил Дональд Трамп.

Президент США уверен, что для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию, а будет достаточно одного президентского указа.

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– Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно. Гражданство по праву почвы – то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок – гражданин США, – сказал Трамп.

Напомним, что в 2016 году во время предвыборной кампании Трамп уже затрагивал этот вопрос. В прошлом году он снова заговорил об этой идее.

К слову, Служба гражданства и иммиграции США готовит изменения к тесту на американское гражданство.