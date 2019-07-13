Исследователи считают, что через 30 лет климат в Киеве будет подобен Канберре (столица Австралии).

Исследование Высшей технической школы Цюриха показало, что через 30 лет температура в Киеве летом поднимется на 6,5°, и будет соответствовать городу Канберра (столица Австралии).

С помощью 19 значений, которые показывают изменения температуры, ученые изучили климат 520 крупных городов мира.

Они пришли к выводу, что климат 77% указанных городов будет соответствовать такому, что существует в других городах мира сегодня, а в 22% образуются такие климатические условия, которые пока не существует.

Читайте: Изменение климата: каких аномалий ждать Украине и миру

Ученые прогнозируют, что климат Днепра станет похож на Скопье (столица Македонии), а климат Харькова – на Бухарест (столица Румынии).

Для исследования использовали сценарий сравнительно умеренного изменения климата RCP4,5.

К слову, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух считает, что из-за изменения климата в Украину придут ливни и смерчи.

Источник: Plos One