PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Будет как в Австралии – ученые рассказали о климате в Киеве через 30 лет

Исследователи считают, что через 30 лет климат в Киеве будет подобен Канберре (столица Австралии).

Київ

Исследование Высшей технической школы Цюриха показало, что через 30 лет температура в Киеве летом поднимется на 6,5°, и будет соответствовать городу Канберра (столица Австралии).

С помощью 19 значений, которые показывают изменения температуры, ученые изучили климат 520 крупных городов мира.

Они пришли к выводу, что климат 77% указанных городов будет соответствовать такому, что существует в других городах мира сегодня, а в 22% образуются такие климатические условия, которые пока не существует.

Читайте: Изменение климата: каких аномалий ждать Украине и миру

Ученые прогнозируют, что климат Днепра станет похож на Скопье (столица Македонии), а климат Харькова – на Бухарест (столица Румынии).

Для исследования использовали сценарий сравнительно умеренного изменения климата RCP4,5.

К слову, заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух считает, что из-за изменения климата в Украину придут ливни и смерчи.

Источник: Plos One

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обстрел здания 112 канала попал на видео
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
В Киеве обстреляли из гранатомета здание канала 112 Украина. Введен план Сирена
Украинцы под посольством Италии требуют освободить Маркива
В Киеве школьники получат электронные ученические билеты – как оформить
Ударил ножом в сердце: в Киеве мужчина убил сожительницу на глазах у матери
В Киеве из-за ЧП были закрыты сразу пять станций метро
В Киеве для проезда кортежа перекрыли дорогу
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка