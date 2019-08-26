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Протесты в Гонконге: полиция впервые применила огнестрельное оружие

Впервые против участников массовых протестов, которые продолжаются в Гонконге с начала июня, применили оружие.

протести в гонконзі

Полиция Гонконга впервые как минимум один применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их с палками и шестами.

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В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

– Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений, – сообщили в полиции.

Фото: Billy H.C. Kwok/Getty Images

К слову, антиправительственный протест в Гонконге стал самым массовым. Во время демонстрации 18 августа на улицы города вышло около 1,7 млн человек.

Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Причина демонстраций – намерение властей принять закон, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу, сейчас он снова открыл двери, однако 200 рейсов так и не были выполнены.

С 9 по 12 августа полицейские арестовали 149 человек. 

Источник: France Presse

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