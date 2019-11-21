Новим лідером Європейської народної партії обрано Дональда Туска, який іде з посади президента Європейської Ради.
На 24 з’їзді Європейської народної партії у Загребі (Хорватія) обрали нового главу.
За Дональда Туска проголосував 491 делегат, 37 були проти.
Він вступить на нову посаду 1 грудня, замінивши Жозефа Дойля.
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Дональд Туск два терміни був президентом Євроради – з 2014 року.
А перед цим, з 2007-го до 2014 року, обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі.
Джерело: EPP
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