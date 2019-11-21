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Факти / Світ

Туск очолив Європейську народну партію

Новим лідером Європейської народної партії обрано Дональда Туска, який іде з посади президента Європейської Ради.

дональд туск

На 24 з’їзді Європейської народної партії у Загребі (Хорватія) обрали нового главу.

За Дональда Туска проголосував 491 делегат, 37 були проти.

Він вступить на нову посаду 1 грудня, замінивши Жозефа Дойля.

Читайте: Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС

Дональд Туск два терміни був президентом Євроради – з 2014 року.

А перед цим, з 2007-го до 2014 року, обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі.

Джерело: EPP

Фото: Dreamstime

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