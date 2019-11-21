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Факты / Мир

Выборы в Канаде: Трюдо сформировал новое правительство

Заместителем премьер-министра Канады стала экс-руководительница МИД Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение.

Выборы в Канаде: Трюдо сформировал новое правительство

В Канаде сформировали новый состав либерального правительства премьер-министра Джастина Трюдо. Всего в Кабинет вошло 36 министров.

Кресла в Кабмине разделились поровну по гендерному признаку. Министры приняли присягу на верность стране и королеве Великобритании Елизавете II, которая является главой Канады.

– Сегодня мы представили новый кабинет министров и понимаем, что впереди нас ждет много работы. Мы должны объединить страну, сфокусироваться на росте экономики, борьбе с изменениями климата и защите безопасности канадцев. Это наши приоритеты, – сказал Трюдо на церемонии присяги.

Читайте: Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо

Среди других чиновников Фриланд (канадка украинского происхождения) будет занимать должность министра межправительственных дел и будет нести ответственность заместителя премьер-министра.

Напомним, 11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент.

Источник: правительство Канады

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