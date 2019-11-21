Заступницею прем’єр-міністра Канади стала екс-очільниця МЗС Христя Фріланд, яка має українське походження.

У Канаді сформували новий склад ліберального уряду прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Всього в Кабінет увійшло 36 міністрів.

Крісла в Кабміні розділилися порівну за гендерною ознакою. Міністри склали присягу на вірність країні і королеві Великої Британії Єлизаветі II, яка є главою Канади.

– Сьогодні ми представили новий кабінет міністрів і розуміємо, що попереду нас чекає багато роботи. Ми повинні об’єднати країну, сфокусуватися на зростанні економіки, боротьбі зі змінами клімату та захисті безпеки канадців. Це наші пріоритети, – сказав Трюдо на церемонії присяги.

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Серед інших урядовців Христя Фріланд (канадійка українського походження) займатиме посаду міністра міжурядових справ та нестиме відповідальність заступника прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 11 вересня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент.

Джерело: уряд Канади