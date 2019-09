Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о старте избирательной кампании.

Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.

Трюдо посетил генерал-губернатора, исполняющего обязанности главы канадского государства, в среду утром, чтобы официально начать кампанию. Премьер объявил о своих достижениях в области экономики и окружающей среды.

We’re going to keep investing in Canadians and making life more affordable – so you can keep building a better future for your kids. This October, #ChooseForward. https://t.co/SnHgRTR77Z

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 10, 2019