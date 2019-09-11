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Трюдо распустил парламент Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил дату выборов.

Джастін Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о старте избирательной кампании.

Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.

Трюдо посетил генерал-губернатора, исполняющего обязанности главы канадского государства, в среду утром, чтобы официально начать кампанию. Премьер объявил о своих достижениях в области экономики и окружающей среды.

– Мы будем продолжать инвестировать в канадцев и делать жизнь более доступным, чтобы вы могли строить лучшее будущее для своих детей. В этом октябре, — подчеркнул Трюдо.

Читайте: Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо

Напомним, Канада готова усилить санкции против России из-за российской агрессии в Украине.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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