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Факты / Мир / Россия

По итогам нормандского саммита могут принять некий документ – Песков

Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ.

Дмитро Пєсков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к улучшению двусторонних отношений между Москвой и Киевом по итогам встречи 9 декабря нужно относиться со “сдержанным оптимизмом”.

– Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения – это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем, – сказал представитель Кремля.

Он назвал позитивным моментом тот факт, что “была проделана домашняя работа, и некий документ будет принят по итогам встречи”.

– Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание, – сказал Песков.

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Он также отметил, что для решения острых вопросов между Россией и Украиной необходимо продолжать конструктивный диалог.

– Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны, – добавил Песков.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.

Источник: ТАСС

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