Учасники саміту в нормандському форматі можуть ухвалити 9 грудня в Парижі певний незобов’язуючий документ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до поліпшення двосторонніх стосунків між Москвою і Києвом за підсумками зустрічі 9 грудня потрібно ставитися зі “стриманим оптимізмом”.

– Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не очікує ніякої угоди – це було б завищеним очікуванням, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо, – сказав представник Кремля.

Він назвав позитивним моментом той факт, що “була виконана домашня робота, і за підсумками зустрічі, ймовірно, ухвалять деякий документ”.

– Це незобов’язуючий документ та необов’язкова угода, але там можуть бути зафіксовані точки дотику для спільного розуміння, – сказав Пєсков.

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Він також зазначив, що для вирішення гострих питань між Росією і Україною необхідно продовжувати конструктивний діалог.

– Якщо такий же конструктивний дух буде продовжений і під час очної зустрічі, це створить передумови, скажімо, для полегшеного вирішення проблем, – додав Пєсков.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Зеленський вже провів телефонну розмову з Ангелою Меркель щодо майбутньої зустрічі.