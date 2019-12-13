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В Британии окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах

В Великобритании завершили подсчет голосов на всех избирательных округах. Теперь известно, каким является окончательное распределение мест в Палате общин.

Борис Джонсон

Победителем выборов стала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, получившая 365 мест из 650, что на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.

Это – лучший результат консерваторов с 1987 года.

Такой результат позволит консерваторам единолично создать большинство в парламенте и наконец принять соглашение о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС.

Читайте: ЕС и Великобритания достигли договоренности о Brexit – Джонсон

Необходимый минимум для принятия решений в парламенте – 326 голосов.

Второй стала оппозиционная Лейбористская партия, которая получила 203 места в парламенте.

Третье место заняла Шотландская национальная партия – 48 мест.

Явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.

Напомним, 28 октября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что страны Евросоюза согласились перенести Brexit.

Источник: ВВС

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