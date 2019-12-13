У Британії остаточно підрахували голоси на парламентських виборах

У Великій Британії завершили підрахунок голосів на всіх виборчих округах. Тепер відомо, яким є остаточний розподіл місць у Палаті громад.

Переможцем виборів стала Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка отримала 365 місць з 650, що на 47 мандатів більше, ніж на виборах 2017 року.

Це – найкращий результат консерваторів з 1987 років.

Такий результат дозволить консерваторам одноосібно створити більшість у парламенті та нарешті ухвалити угоду про Brexit, про яку Джонсон домовився з ЄС.

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Необхідний мінімум для ухвалення рішень в парламенті – 326 голосів.

Другою стала опозиційна Лейбористська партія, яка отримала 203 місця в парламенті.

Третє місце посіла Шотландська національна партія – 48 місць.

Явка на виборах склала 67,5%, що на 1,5% нижче, ніж на виборах 2017 року.

Нагадаємо, 28 жовтня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни Євросоюзу погодилися перенести Brexit.