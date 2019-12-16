Минские соглашения требуют дополнительной интерпретации – посол Франции

Минские договоренности требуют прояснения и дополнительной интерпретации, поскольку в них не все прописано точно с точки зрения этапности.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе требуют прояснения и дополнительной интерпретации.

– Я повторюсь: Минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам Минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей, – сказал он.

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При его мнению, пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон. Их можно получить в рамках политического процесса.

– Минские договоренности намечают нам финальную цель – мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели – это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов, – пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова подписаться под изменениями в Минские соглашения, если Киев сядет за стол переговоров с боевиками “ЛДНР”.