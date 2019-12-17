Неожиданные выводы генетиков. Чем поразило ДНК египетских фараонов

Исследовав ДНК египетских фараонов немецкие генетики сделали шокирующий вывод. Потомки людей, которые правили древним Египтом сейчас проживают на территории современных Англии, Ирландии и Германии.

Немецкий институт истории человечества Макса Планка воспроизвел геном аж 90 древних мумий. Оказалось, что они никакие не африканцы, а являются выходцами из южной Европы и Кавказа.

Это подтвердили и исследования в Цюрихе. Там ученые, которые изучали загадочного египетского царя фараона Тутанхомона, обнаружили, что его потомками являются более половины европейских мужчин.

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Шокирующую информацию в научных отчетах не любит вспоминать власть Египта. Страной поползли конспирологические теории. Вроде бы коварные европейцы могут отобрать у страны былую славу, поэтому и выводы даже своих ученых они до сих пор обнародовали лишь частично.

Более века ученые исследуют правителей древней цивилизации, большинство их останков не уцелели из-за грабителей, но есть уникальные случаи, такие как гробница фараона Тутанхомона.

Египтолог Омар Исмаил всю жизнь работает в долине Цариц и на его счету не одно громкое открытие. Но такого величественного захоронения не попадалось ни ему, ни его коллегам за более чем столетие исследований.

Гробницу открыли англичане почти 100 лет назад, сенсацию сняли журналисты со всего мира. В середине нашли золотые памятники фараона, его жены, царский трон, оружие и драгоценности. Всего было найдено 3,5 тыс. золотых изделий весом 1,2 тонны. Только знаменитая посмертная маска весила 11 кг.

Но самой ценной для ученых была мумия, которая осталась неприкосновенной после жрецов-бальзамировщиков. Юному царю было всего 19 лет, американские детективы выдвинули версию, что его убил главный министр.

Но генетики, исследовав ДНК царя, опровергнут это предположение и заявят, что Тутанхамон умер от малярии.

На посмертной маске его изобразят почти в совершенстве. Но многочисленные реконструкции лица покажут, это был фараон, который выглядел как маленький мальчик. Страдал хрупкостью костей, волчьей пастью, волочил левую ногу и ходил с палочкой, имел неестественно большие бедра и женскую грудь.

Вопрос в египтологов прежде всего в том, что мумия Тутанхамона транспортировалась много раз. Хрупкие кости могли сломаться и появиться те переломы, которых в жизни юноша не имел.

Однако есть и более деликатная тайна царского рода. Это называют периодом инцест – время, когда правители Египта пытались сохранить чистой царскую кровь вступая в брак с родными братьями и сестрами.

Есть и инопланетная версия происхождения величественной цивилизации. Так, например, отец Тутанхамона фараон Эхнатон имел шокирующий странный вид, не похожий на человека. Он имел вытянутую голову, объем мозга в полтора раза больше, чем у обычного человека и ступни ног как будто ласты.

Последнее исследование ДНК фараонов, которое провели немецкие ученые, тоже оставляет очень много вопросов. Фараоны, например, не болели раком, который последние века убивает миллионы людей.

В это трудно поверить, но клонирование фараонов в ближайшее время будет вполне вероятным. Наука сделала фантастический прорыв в этой области и пока только законодательные запреты, и моральные предостережения сдерживают этот процесс.

Когда же красную линию будет перейдено, то фараонов, живших за 3 тыс. лет до нашей эры, можно будет оживить. Тогда мы и узнаем, прилетели ли они на Землю с других планет или пришли из Европы после какой-то катастрофы чтобы начать в Египте новую цивилизацию.

Напомним, на Запорожье нашли остатки храма, которому 4 тыс. лет.