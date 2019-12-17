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Факты / Мир

Он знает, что делает: Трамп оправдывает визит Джулиани в Украину

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки своего адвоката Руди Джулиани в Украину, заявив, что он сделал это из любви к стране.

Он знает, что делает: Трамп оправдывает визит Джулиани в Украину

Дональд Трамп пытается оправдать целесообразность поездки своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину.

– Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из-за любви, поверьте мне, – отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, адвокат пока сообщил ему не очень много информации.

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Кроме этого, Трамп отметил, что Джулиани знает, что делает, назвав его борцом с преступностью.

Напомним, 27 ноября во многих американских СМИ начала появляться информация о попытках Джулиани запустить в Украине расследование в отношении экс-вице-президента Америки Джо Байдена.

Для этого он попытался заключить сделку с украинскими чиновниками, которые на тот момент находились при власти.

Источник: The Washington Post

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