Помпео перенес визит в Украину и еще три государства

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

В Госдепе сообщили, что государственный секретарь Майк Помпео перенес свой зарубежный тур, в рамках которого должен был посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, на неопределенный срок.

– Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке, – отметили в ведомстве.

К слову, 31 декабря и 1 января протестующие пытались ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Со своей стороны официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран не причастен к штурму посольства.

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Напомним, в Киев Майк Помпео должен был прибыть 3 января. Здесь у него была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь также должен был встретиться с лидерами религиозных общин, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ власти.

Источник: Госдеп США