РФ атаковала пункт пропуска Табаки на границе с Молдовой: движение остановлено
- Российские Шахеды ночью атаковали пограничную инфраструктуру Одесской области.
- Водителям придется менять маршрут: транспорт уже направляют на другие пункты пропуска.
Ночью с 20 на 21 августа российские войска атаковали ударными дронами Болградский и Измаильский районы Одесской области. В результате атаки поврежден международный пункт пропуска Табаки на границе с Молдовой.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Пункт пропуска Табаки закрыли после атаки РФ
По данным пограничников, российские беспилотники поразили инфраструктуру пункта пропуска. Повреждены его здания и сооружения.
На территории объекта вспыхнули пожары, которые локализовали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Из-за повреждений пропуск людей и транспортных средств через пункт Табаки временно не осуществляется. Украинская сторона проинформировала о ситуации Молдову.
Транспортные потоки перенаправляются к другим пунктам пропуска. Граждан призывают учитывать ограничения при планировании поездок через украинско-молдовскую границу.
Напомним, 20 августа в Одесской области российские дроны также атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой.