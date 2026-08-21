Ночью с 20 на 21 августа российские войска атаковали ударными дронами Болградский и Измаильский районы Одесской области. В результате атаки поврежден международный пункт пропуска Табаки на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пункт пропуска Табаки закрыли после атаки РФ

По данным пограничников, российские беспилотники поразили инфраструктуру пункта пропуска. Повреждены его здания и сооружения.

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На территории объекта вспыхнули пожары, которые локализовали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Из-за повреждений пропуск людей и транспортных средств через пункт Табаки временно не осуществляется. Украинская сторона проинформировала о ситуации Молдову.

Транспортные потоки перенаправляются к другим пунктам пропуска. Граждан призывают учитывать ограничения при планировании поездок через украинско-молдовскую границу.

Напомним, 20 августа в Одесской области российские дроны также атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой.

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