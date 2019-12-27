Авиакатастрофа в Казахстане: Зеленский выразил соболезнования родным погибших

Президент Владимир Зеленский обратился к родным и близким, чьи родные погибли во время катастрофы пассажирского самолета в Казахстане.

– С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым, – написал Владимир Зеленский в письме, которое адресовано президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.