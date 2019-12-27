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Факты / Украина

Авиакатастрофа в Казахстане: Зеленский выразил соболезнования родным погибших

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении пассажирского самолета в Казахстане.

Авиакатастрофа в Казахстане: Зеленский выразил соболезнования родным погибших

Президент Владимир Зеленский обратился к родным и близким, чьи родные погибли во время катастрофы пассажирского самолета в Казахстане.

– С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 года выполнял рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым, – написал Владимир Зеленский в письме, которое адресовано президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

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Напомним, 27 декабря в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Двое украинцев, которые находились на борту, живы.

Источник: Офис Президента

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