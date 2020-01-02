PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп призвал НАТО увеличить помощь Украине

НАТО, а также Германия и Франция, должны увеличить финансовую поддержку Украины.

Трамп призвал НАТО увеличить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получает значительную помощь от Соединенных Штатов, но другие страны не так сильно помогают.

– Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только США?, – сказал Трамп.

Таким образом президент США призвал Германию и Францию ​​оказывать большую финансовую помощь Украине. Он также считает, что больше должен помогать и НАТО.

Читайте: Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT

Глава Соединенных Штатов в который раз прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал одной из причин начала расследования в отношении импичмента.

По его словам, разговор с Зеленским был идеальным и во время него не оказывали никакого давления, о чем говорил сам президент Украины, а также министр иностранных дел Вадим Пристайко.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, во время которого должен был посетить Украину.

Источник: Голос Америки

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рудольф Джуліані
Импичмент Трампа: Джулиани готов дать показания
Фейерверки и протесты: как мир встретил Новый год 2020
Фейерверки и протесты: как мир встретил Новый год 2020
Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников
Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников
Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT
Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT
Джозеф Байден
Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа
Германия отказалась предоставить Украине военную помощь
Германия отказалась предоставить Украине военную помощь
Дональд Трамп
Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп
НАТО
Более половины украинцев называют вступление в НАТО гарантией безопасности – опрос
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка