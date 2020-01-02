Трамп призвал НАТО увеличить помощь Украине

НАТО, а также Германия и Франция, должны увеличить финансовую поддержку Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получает значительную помощь от Соединенных Штатов, но другие страны не так сильно помогают.

– Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только США?, – сказал Трамп.

Таким образом президент США призвал Германию и Францию ​​оказывать большую финансовую помощь Украине. Он также считает, что больше должен помогать и НАТО.

Читайте: Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT

Глава Соединенных Штатов в который раз прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал одной из причин начала расследования в отношении импичмента.

По его словам, разговор с Зеленским был идеальным и во время него не оказывали никакого давления, о чем говорил сам президент Украины, а также министр иностранных дел Вадим Пристайко.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, во время которого должен был посетить Украину.

Источник: Голос Америки