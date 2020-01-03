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Факты / Мир

Дуда может отказаться от поездки в Израиль из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда может отказаться от поездки в Израиль по случаю годовщины освобождения Освенцима из-за присутствия там Владимира Путина.

анджей дуда

Президент Польши Анджей Дуда рассматривает вариант отказаться от приглашения Израиля принять участие в праздновании в Иерусалиме 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.

Главной причиной такого решения является участие в торжествах президента России Владимира Путина. Он будет главным спикером вместе с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

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По информации местных СМИ, существует еще несколько причин, почему Дуда может отказаться от поездки.

Так, в Польше считают, что израильские торжественные мероприятия являются конкурентными тем, которые состоятся у них 27 января.

Министр канцелярии президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио отметил, что Дуда может поехать в Израиль на торжества в случае выполнения ожиданий польской стороны.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу и другие страны Европы начале Второй мировой войны. В МИД Польши назвали такие слова ничтожными.

Источник: Gazeta Wyborcza

Фото: Dreamstime

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