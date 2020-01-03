Дуда може відмовитися від поїздки в Ізраїль через Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда може відмовитися від поїздки в Ізраїль з нагоди річниці визволення Освенцима через присутність там Володимира Путіна.

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає варіант відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у святкуванні в Єрусалимі 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі.

Головною причиною такого рішення є участь в урочистостях президента Росії Володимира Путіна. Він буде головним спікером разом з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

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За інформацією місцевих ЗМІ, існує ще кілька причин, чому Анджей Дуда може відмовитися від поїздки.

Так, у Польщі вважають, що ізраїльські урочисті заходи є конкурентними тим, що відбудуться в них 27 січня.

Міністр канцелярії президента Кшиштоф Щерский в ефірі Польського радіо зазначив, що Дуда може поїхати в Ізраїль на урочистості у разі виконання очікувань польської сторони.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу та інші країни Європи у початку Другої світової війни. У МЗС Польщі назвали такі слова нікчемними.

Джерело: Gazeta Wyborcza