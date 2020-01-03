PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Дуда може відмовитися від поїздки в Ізраїль через Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда може відмовитися від поїздки в Ізраїль з нагоди річниці визволення Освенцима через присутність там Володимира Путіна.

анджей дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає варіант відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у святкуванні в Єрусалимі 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі.

Головною причиною такого рішення є участь в урочистостях президента Росії Володимира Путіна.  Він буде головним спікером разом з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

Читайте: Дуда закликав Євросоюз тиснути на Росію

За інформацією місцевих ЗМІ, існує ще кілька причин, чому Анджей Дуда може відмовитися від поїздки.

Так, у Польщі вважають, що ізраїльські урочисті заходи є конкурентними тим, що відбудуться в них 27 січня.

Міністр канцелярії президента Кшиштоф Щерский в ефірі Польського радіо зазначив, що Дуда може поїхати в Ізраїль на урочистості у разі виконання очікувань польської сторони.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу та інші країни Європи у початку Другої світової війни. У МЗС Польщі назвали такі слова нікчемними.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не приймає поразок і готовий до помсти: гороскоп для Путіна на 2020 рік
Не приймає поразок і готовий до помсти: гороскоп для Путіна на 2020 рік
Володимир Путіін
Під новорічним привітанням Путіна вимкнули лайки та коментарі
Жест вихованої людини – реакція мережі на розмову Зеленського з Путіним
Жест вихованої людини – реакція мережі на розмову Зеленського з Путіним
Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі
Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі
Зеленський по телефону поговорив з Путіним
Зеленський по телефону поговорив з Путіним
Нікчемні слова: МЗС Польщі про звинувачення Путіна у початку Другої світової війни
Нікчемні слова: МЗС Польщі про звинувачення Путіна у початку Другої світової війни
Позиція України щодо Путіна стала більш впевненою – Тейлор
Позиція України щодо Путіна стала більш впевненою – Тейлор
Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території
Болота під Москвою: в Херсоні вказали Путіну на споконвічно російські території
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка