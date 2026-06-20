Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 является одной из самых известных систем противовоздушной обороны, используемой Россией для защиты военных объектов, позиций ПВО и критической инфраструктуры.

Что известно о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1, читайте в нашем материале.

Что такое Панцирь-С1

Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, объединяющий ракетное и пушечное вооружение, позволяющий ему работать по разным типам воздушных целей на близких и средних дистанциях.

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Разработку системы провело Конструкторское бюро приборостроения в российской Туле. Впервые комплекс показали еще в середине 1990-х, после чего он неоднократно модернизировался.

Для чего создавали Панцирь-С1

Основная задача комплекса – прикрытие важных объектов от воздушных атак. Речь идет как о военных базах, так и о других стратегических объектах. Все чаще такие системы ПВО появляются на крышах в Москве для защиты стратегических объектов. Система предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

Особенностью комплекса есть сочетание ракетного и артиллерийского вооружения на одной платформе. Если цель находится на большом расстоянии, для ее уничтожения используются ракеты. На ближайших дистанциях, к примеру для поражения низко летящих дронов могут применяться автоматические пушки.

Помимо воздушных целей комплекс способен вести огонь по легкобронированной технике и живой силе противника.

Панцирь-С1: что известно и как работает система

Панцирь-С1 может действовать как самостоятельно, так и в составе батареи. Для обнаружения и сопровождения целей комплекс использует радиолокационные станции и оптико-электронные средства наблюдения.

После обнаружения объекта система автоматически определяет его параметры, сопровождает цель и выбирает способ поражения. Комплекс способен отслеживать одновременно несколько целей и вести огонь одновременно по нескольким объектам.

Одной из ключевых особенностей есть создание непрерывной зоны перехвата. Поэтому система может работать по целям на разных высотах и ​​дистанциях без необходимости привлечения дополнительных средств прикрытия.

Ракетное вооружение для Панцирь-С1

Основной ракетой комплекса считается 57Е6Е. Она разработана для поражения широкого спектра воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и высокоточное оружие.

Ракеты имеют радиокомандную наводку и оснащаются контактными и неконтактными взрывателями. Для борьбы с малыми беспилотниками в России также были разработаны специальные малогабаритные ракеты, позволяющие увеличить боекомплект комплекса и более эффективно противодействовать массированным атакам дронов.

Последние модернизации системы направлены именно на усиление возможностей борьбы с беспилотниками.

Панцирь-С1: характеристики российской системы ПВО

Тип: зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия.

Вооружение: 12 зенитных управляемых ракет и две автоматические двухствольные пушки.

Максимальная дальность поражения ракетами: до 20 км.

Максимальная высота поражения целей: до 15 км.

Минимальная дальность перехвата: около 200м.

Минимальная высота поражения ракетой: 15м.

Дальность обнаружения воздушных целей: до 32-36 км.

Количество целей, которые могут сопровождаться одновременно: 4.

Максимальная скорость обработки: до 10 целей в минуту.

Возможность работы как автономно, так и в составе батареи.

Панцирь-С1 создавался как средство ближнего прикрытия для более мощных систем противовоздушной обороны. Его задача состоит в том, чтобы перехватывать цели, прорвавшиеся через дальние эшелоны защиты или представляющие непосредственную угрозу важным объектам.

Именно благодаря сочетанию ракетного и пушечного вооружения комплекс считается универсальным средством противодействия разным типам воздушных угроз. Однако опыт войны в Украине показал, что такие системы ПВО часто становятся мишенью для украинских военных.

Панцирь-С1: сколько в России комплексов ПВО

Точное количество зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, находящихся на вооружении российской армии, не раскрывается. В то же время, по оценкам военных аналитиков, в составе Вооруженных сил РФ может быть более сотни таких систем.

Известно, что большая часть комплексов используется для защиты стратегических объектов. В частности, только в районе Москвы было размещено более 40 установок Панцирь-С1.

Панцирь-С1: сколько уничтожено

По данным Службы безопасности Украины, подразделения Центра специальных операций Альфа на протяжении 2025 года нанесли серию ударов по российским зенитным ракетно-пушечным комплексам Панцирь. В результате этих операций было уничтожено около половины таких систем.

В СБУ отмечают, что Панцирь является одним из ключевых элементов российской противовоздушной обороны. Именно эти комплексы используются для прикрытия важных военных объектов и считаются одним из эффективных средств борьбы с украинскими дальнобойными беспилотниками.

В спецслужбе объясняют, что удары по таким системам имеют не только тактическое, но и стратегическое значение. Ослабление российской ПВО позволяет создавать условия для последующих ударов по военной инфраструктуре в тылу противника. Речь идет, в частности, об аэродромах, складах боеприпасов, логистических узлах, которые обеспечивают ведение боевых действий.

Сколько стоит Панцирь-С1: цена комплекса

По оценкам СБУ, стоимость одного комплекса Панцирь (пусковой установки) составляет $15-20 млн.

Сколько стоит одна ракета для Панцирь-С1

Для зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 могут использоваться различные типы ракет. Первоначально основным боеприпасом комплекса была ракета 57Е6Е. Это достаточно большая и дорогостоящая в производстве ракета (цена около $200 тыс).

Для противодействия украинским беспилотникам в России разработали новые малогабаритные ракеты. Речь идет о зенитной управляемой ракете ТКБ-1055 Гвоздь. Этот боеприпас был создан специально для борьбы с беспилотниками.

Новая ракета примерно вдвое меньше штатных боеприпасов Панциря. Благодаря более компактным размерам на один комплекс можно установить до 48 единиц. Это позволяет увеличить плотность огня и более эффективно реагировать на массированные атаки дронов.

Стоимость одной ракеты ТКБ-1055 Гвоздь составляет около $20 тыс. Это в десять раз меньше, чем цена первоначально используемых стандартных ракет 57Е6Е.

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